«Денвер» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче

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Встреча, прошедшая на паркете «Лейкерс», завершилась со счетом 113:107 (26:31, 35:25, 30:24, 22:27) в пользу «Денвера», в составе которого 25 очков набрал Гэри Харрис. У хозяев Кайл Кузьма отметился 23 очками, а Джулиус Рэндл сделал дабл-дабл (12 очков, 11 подборов).

В другом матче дня «Сакраменто» на своей площадке был сильнее «Сан-Антонио» — 106:100 (32:26, 26:27, 25:31, 23:16).

Также «Юта» нанесла поражение австралийскому клубу «Сидней Кингз» — 108:84 (35:16, 32:23, 19:13, 31:23), а «Вашингтон» обыграл китайский «Гуанчжоу Лонг-Лайонз» — 126:96 (33:19, 24:19, 38:36, 31:22).

Регулярный сезон НБА начнется 17 октября.