Теодосич сделал восемь передач в дебютном предсезонном матче НБА за «Клипперс»
ТАСС, 2 октября. «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Торонто» со счетом 113:121 в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прошедшем в Гонолулу.
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Самым результативным игроком в составе клуба из
В составе «Клипперс» дебютировал бывший защитник московского ЦСКА Милош Теодосич. Серб практически не атаковал кольцо сам, зато исправно снабжал передачами партнеров. Всего он провел на площадке 20 минут, за которые набрал 1 очко, сделал 8 передач и 2 перехвата.
По данным телеканала ESPN, по условиям двухлетнего контракта с «Клипперс» Теодосич заработает $12,3 млн.
С 2011 года Теодосич выступал за московский ЦСКА, контракт с которым истек по окончании сезона-2016/17. В составе армейцев он стал победителем Евролиги, многократным чемпионом российского первенства и Единой лиги ВТБ. В составе сборной Сербии стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2014, чемпионата мира — 2014 и чемпионата Европы — 2009.
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