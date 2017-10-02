Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/31188762/
2 октября 2017, 9:50 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Теодосич сделал восемь передач в дебютном предсезонном матче НБА за «Клипперс»

ТАСС, 2 октября. «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Торонто» со счетом 113:121 в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прошедшем в Гонолулу.

Милош Теодосич (справа) Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самым результативным игроком в составе клуба из Лос-Анджелеса стал Блейк Гриффин — 18 очков, у «Торонто» — Кайл Лоури (17 очков).

В составе «Клипперс» дебютировал бывший защитник московского ЦСКА Милош Теодосич. Серб практически не атаковал кольцо сам, зато исправно снабжал передачами партнеров. Всего он провел на площадке 20 минут, за которые набрал 1 очко, сделал 8 передач и 2 перехвата.

По данным телеканала ESPN, по условиям двухлетнего контракта с «Клипперс» Теодосич заработает $12,3 млн.

С 2011 года Теодосич выступал за московский ЦСКА, контракт с которым истек по окончании сезона-2016/17. В составе армейцев он стал победителем Евролиги, многократным чемпионом российского первенства и Единой лиги ВТБ. В составе сборной Сербии стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2014, чемпионата мира — 2014 и чемпионата Европы — 2009.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Все новости

"Барселона" и футбольная сборная Испании под угрозой из-за референдума в Каталонии

СМИ: Ягр ведет переговоры о контракте с клубом НХЛ "Калгари"

Россиянка Веснина поднялась на 20-е место в рейтинге WTA

"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в матче 12-го тура РФПЛ