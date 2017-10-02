Теодосич сделал восемь передач в дебютном предсезонном матче НБА за «Клипперс»

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Самым результативным игроком в составе клуба из Лос-Анджелеса стал Блейк Гриффин — 18 очков, у «Торонто» — Кайл Лоури (17 очков).

В составе «Клипперс» дебютировал бывший защитник московского ЦСКА Милош Теодосич. Серб практически не атаковал кольцо сам, зато исправно снабжал передачами партнеров. Всего он провел на площадке 20 минут, за которые набрал 1 очко, сделал 8 передач и 2 перехвата.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">First dime as a Clipper for <a href="https://twitter.com/MilosTeodosic4?ref_src=twsrc%5Etfw">@MilosTeodosic4</a>. ? <a href="https://t.co/ooauwoze0m">pic.twitter.com/ooauwoze0m</a></p>— LA Clippers (@LAClippers) <a href="https://twitter.com/LAClippers/status/914677457516511232?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По данным телеканала ESPN, по условиям двухлетнего контракта с «Клипперс» Теодосич заработает $12,3 млн.

С 2011 года Теодосич выступал за московский ЦСКА, контракт с которым истек по окончании сезона-2016/17. В составе армейцев он стал победителем Евролиги, многократным чемпионом российского первенства и Единой лиги ВТБ. В составе сборной Сербии стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2014, чемпионата мира — 2014 и чемпионата Европы — 2009.