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2 октября 2017, 9:55 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболисты «Майами» обыграли «Атланту» в предсезонном матче НБА

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Баскетболисты «Майами Хит» одержали победу над «Атлантой Хокс» в предсезонном матче НБА.

Баскетболисты Майами Хит одержали победу над <span class=error>Атлантой</span> <span class=error>Хокс</span> в предсезонном матче <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Майами, закончилась со счетом 96:90 (19:25, 20:17, 35:24, 22:24) в пользу хозяев.

В составе «Майами» 14 очков набрал Тайлер Джонсон, 12 — Джош Ричардсон, у «ястребов» по 12 очков в активе Дуэйна Дэдмона и Денниса Шрёдера, Джон Коллинс остановился в шаге от дабл-дабла (9 очков и 15 подборов).
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