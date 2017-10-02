Баскетболисты «Майами» обыграли «Атланту» в предсезонном матче НБА

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Майами, закончилась со счетом 96:90 (19:25, 20:17, 35:24, 22:24) в пользу хозяев.