«Голден Стэйт Уорриорз» отчислил двоих игроков

На предсезонных сборах оба защитника сыграли во встрече с «Денвер Наггетс». Кливленд в этой игре провёл на площадке шесть минут, набрав восемь очков. Хэмилтон набрал два очка за три минуты на площадке. Примечательно, что контракт с Кливлендом был подписан в июле этого года, а в прошлом сезоне 23-летний атакующий защитник выступал в составе «Редхоукс».