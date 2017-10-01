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1 октября 2017, 19:12 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт Уорриорз» отчислил двоих игроков

«Голден Стэйт Уорриорз» отчислил из своего состава двоих игроков — защитников Антониуса Кливленда и Алекса Хэмилтона, сообщает пресс-служба команды.

На предсезонных сборах оба защитника сыграли во встрече с «Денвер Наггетс». Кливленд в этой игре провёл на площадке шесть минут, набрав восемь очков. Хэмилтон набрал два очка за три минуты на площадке. Примечательно, что контракт с Кливлендом был подписан в июле этого года, а в прошлом сезоне 23-летний атакующий защитник выступал в составе «Редхоукс».
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