«Миннесота» победила «Лейкерс» в предсезонном матче НБА
ТАСС, 1 октября. «Миннесота» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях со счетом 108:99 в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Шабазз Мухаммад, в активе которого 22 очка за 29 минут игрового времени. Центровой «Миннесоты» Горги Дьенг отметился
У «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Кайл Кузьма, набравший 19 баллов за 26 минут. Лидером матча по проведенному на паркете времени стал выбранный «Лейкерс» под общим вторым номером на драфте новичков лиги 2017 года разыгрывающий защитник Лонзо Болл, который за 36 минут набрал пять очков, сделал семь подборов и восемь передач. При этом лишь четыре игрока команды достигли отметки в 10 набранных за встречу очков: Кузьма, атакующий защитник Джордан Кларксон (14), выступавший в матче на позиции центрового Джулиус Рэндл (15) и легкий форвард Брэндон Ингрэм (10). Перешедший летом из «Бруклина» в обмен на россиянина Тимофея Мозгова центровой Брук Лопес не принимал участия в игре
Регулярный чемпионат НБА стартует 18 октября.
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