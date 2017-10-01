«Миннесота» победила «Лейкерс» в предсезонном матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Шабазз Мухаммад, в активе которого 22 очка за 29 минут игрового времени. Центровой «Миннесоты» Горги Дьенг отметился дабл-даблом из 14 очков и 12 подборов, а перешедший в команду в летнее межсезонье из «Чикаго» атакующий защитник Джимми Батлер за 12 минут набрал 10 очков. Всего в «Миннесоте» шесть игроков набрали по 10 и более баллов: помимо Мухаммада, Дьенга и Батлера, отметились разыгрывающий защитник Джефф Тиг (11), центровой Карл Энтони-Таунс (15) и тяжелый форвард Таж Гибсон (18).

У «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Кайл Кузьма, набравший 19 баллов за 26 минут. Лидером матча по проведенному на паркете времени стал выбранный «Лейкерс» под общим вторым номером на драфте новичков лиги 2017 года разыгрывающий защитник Лонзо Болл, который за 36 минут набрал пять очков, сделал семь подборов и восемь передач. При этом лишь четыре игрока команды достигли отметки в 10 набранных за встречу очков: Кузьма, атакующий защитник Джордан Кларксон (14), выступавший в матче на позиции центрового Джулиус Рэндл (15) и легкий форвард Брэндон Ингрэм (10). Перешедший летом из «Бруклина» в обмен на россиянина Тимофея Мозгова центровой Брук Лопес не принимал участия в игре из-за повреждения.

Регулярный чемпионат НБА стартует 18 октября.