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30 сентября 2017, 15:46 | Баскетбол: НБА | Lenta.Ru

Фанат отправил баскетболисту-миллионеру 20 долларов на обед

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Дирк Новицки получил 20 долларов от болельщика в благодарность за то, что шел на уступки при подписании нового контракта. Об этом спортсмен рассказал в своем Twitter.

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Даллас Маверикс Дирк Новицки получил 20 долларов от болельщика в благодарность за то что шел на уступки при подписании нового контракта. В приложенном послании фанат написал: Обед за мой счет. При этом Новицки зарабатывает 25 миллионов долларов за сезон. Увеличить
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«Ты делал скидки в последние шесть лет, чтобы помочь команде подписывать новых талантов и выиграть титул. Обед за мой счет», — написал фанат в послании, приложенном к деньгам.

Новицки зарабатывает 25 миллионов долларов за сезон. 39-летний спортсмен выступает в «Далласе» с 1998 года. За это время он один раз становился чемпионом НБА в 2011 году. Новицки — лучший снайпер в истории лиги среди европейских игроков.
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