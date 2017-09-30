Фанат отправил баскетболисту-миллионеру 20 долларов на обед

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«Ты делал скидки в последние шесть лет, чтобы помочь команде подписывать новых талантов и выиграть титул. Обед за мой счет», — написал фанат в послании, приложенном к деньгам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Got this from a fan today at open practice... much appreciated! <a href="https://t.co/qpRhwB1vmG">pic.twitter.com/qpRhwB1vmG</a></p>— Dirk Nowitzki (@swish41) <a href="https://twitter.com/swish41/status/913852758108893184?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Новицки зарабатывает 25 миллионов долларов за сезон. 39-летний спортсмен выступает в «Далласе» с 1998 года. За это время он один раз становился чемпионом НБА в 2011 году. Новицки — лучший снайпер в истории лиги среди европейских игроков.