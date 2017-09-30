«Оклахома-Сити» подписала новый многолетний контракт с Уэстбруком
МОСКВА, 30 сен —
Р-Спорт. Клуб НБА «Оклахома-Сити» продлил контракт с разыгрывающим защитником Расселлом Уэстбруком, сообщается на официальном сайте «Тандер».
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Точные сроки нового многолетнего соглашения и другие условия сделки клубом не называются, однако, по данным ESPN, контракт 28-летнего игрока с «Тандер» рассчитан до 2023 года с общей заработной платой 233 миллиона долларов.
«Я уже говорил об этом раньше и скажу это снова: нет другого клуба, за который я смог бы выступать, кроме «Оклахома-Сити». Для меня большая честь иметь возможность продолжить мою карьеру в «Тандер», — сказал Уэстбрук.
«Оклахома-Сити» выбрала Уэстбрука в первом раунде драфта НБА в 2008 году, и с тех пор защитник выступает за «Тандер». В прошлом сезоне Уэстбрук был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА (в среднем за игру он набирал 31,6 очка, совершал 10,7 подбора и 10,4 передачи), а также установил рекорд НБА по количеству
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