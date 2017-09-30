«Оклахома-Сити» подписала новый многолетний контракт с Уэстбруком

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Точные сроки нового многолетнего соглашения и другие условия сделки клубом не называются, однако, по данным ESPN, контракт 28-летнего игрока с «Тандер» рассчитан до 2023 года с общей заработной платой 233 миллиона долларов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/RussFWD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RussFWD</a> in OKC <a href="https://t.co/AeKmx9bhxo">pic.twitter.com/AeKmx9bhxo</a></p>— OKC THUNDER (@okcthunder) <a href="https://twitter.com/okcthunder/status/913888818784284673?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я уже говорил об этом раньше и скажу это снова: нет другого клуба, за который я смог бы выступать, кроме «Оклахома-Сити». Для меня большая честь иметь возможность продолжить мою карьеру в «Тандер», — сказал Уэстбрук.