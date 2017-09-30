«Кливленд» представил Уэйда в качестве нового игрока команды

На церемонии Уэйд рассказал об отношении к новому этапу в своей карьере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">That <a href="https://twitter.com/hashtag/FridayFeeling?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FridayFeeling</a> ⚡️<br>No.9 - <a href="https://twitter.com/DwyaneWade?ref_src=twsrc%5Etfw">@DwyaneWade</a> <a href="https://t.co/YNQtdjIOHV">pic.twitter.com/YNQtdjIOHV</a></p>— Cleveland Cavaliers (@cavs) <a href="https://twitter.com/cavs/status/913822657195495427?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я пришёл сюда, потому что ситуация в “Чикаго Буллз” стала складываться по-другому. В команде выбрали иное направление, там началась перестройка. В то же время Леброн звал меня в “Кливленд”, а у меня была возможность выкупить контракт. Сейчас я нахожусь там, где хочу быть и где должен быть», — рассказал Уэйд.

Дуэйн Уэйд подписал с «Кливлендом» годичный контракт на условиях ветеранского минимума.