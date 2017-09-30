«Кливленд» представил Уэйда в качестве нового игрока команды
Руководство «Кливленд Кавальерс» представило атакующего защитника Дуэйна Уэйда в качестве нового игрока. В новом клубе баскетболист будет выступать под девятым номером.
На церемонии Уэйд рассказал об отношении к новому этапу в своей карьере.
«Я пришёл сюда, потому что ситуация в “Чикаго Буллз” стала складываться
Дуэйн Уэйд подписал с «Кливлендом» годичный контракт на условиях ветеранского минимума.
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