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30 сентября 2017, 1:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» представил Уэйда в качестве нового игрока команды

Руководство «Кливленд Кавальерс» представило атакующего защитника Дуэйна Уэйда в качестве нового игрока. В новом клубе баскетболист будет выступать под девятым номером.

На церемонии Уэйд рассказал об отношении к новому этапу в своей карьере.

«Я пришёл сюда, потому что ситуация в “Чикаго Буллз” стала складываться по-другому. В команде выбрали иное направление, там началась перестройка. В то же время Леброн звал меня в “Кливленд”, а у меня была возможность выкупить контракт. Сейчас я нахожусь там, где хочу быть и где должен быть», — рассказал Уэйд.

Дуэйн Уэйд подписал с «Кливлендом» годичный контракт на условиях ветеранского минимума.
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