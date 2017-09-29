Новый контракт Уэстбрука станет самым крупным в истории НБА
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук согласовал новый контракт с «Оклахома-Сити». Об этом сообщил журналист ESPN Адриан Войнаровски.
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Соглашение будет рассчитано на пять лет и 205 миллионов долларов и вступит в силу с сезона-2018/19. Это самый крупный гарантированный контракт в истории НБА — к 2023 году защитник заработает 233 миллиона.
Уэстбрук был выбран «Тандер» под общим четвертым номером на драфте-2008. В минувшем сезоне 28-летний баскетболист в среднем набирал 31,6 очка при 10,7 подбора и 10,4 передачи. Он стал вторым игроком в истории после Оскара Робертсона, оформившим сезонный
В прошлом году Уэстбрук был признан самым ценным игроком сезона. «Оклахома» проиграла «Хьюстону» (1−4) в первом раунде
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