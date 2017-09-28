Да будет битва. Команды НБА готовы начать сезон
Как усилились и на что претендуют «Оклахома», «Кливленд», «Новый Орлеан» и «Голден Стэйт».
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Сезон-2016/17 вышел откровенно скучным, без интриги, всё как по сценарию: чемпионство «Голден Стэйт» и чуть менее, но тоже весьма закономерное звание MVP Кевина Дюранта. Наверное, именно поэтому лиге требовалось
Рассказываем о самых интересных командах сезона.
«Оклахома Сити Тандер»
Болельщики «Тандер» томятся в ожидании. В нетерпении, кажется, и Рассел Уэстбрук. Он стал более расслаблен и улыбчив, ведь теперь точно не стоит думать о том, как вытаскивать сезон в одиночку. Отвлекаясь от баскетбольных дел, Расс, к примеру, посетил показы модных домов и выпустил книгу о своём неповторимом стиле.
А ещё запомнился розовой футболкой, огромным джемпером, штанами с принтом не то зебры, не то далматина. Вот так он готовится к сезону, ведь умение сочетать несочетаемое поможет ему и на баскетбольной площадке — три
Пол Джордж, говорят, будет альтернативой Кевину Дюранту, но пока это звучит больше как аванс. Уж больно болельщики клуба хотят в это верить. Да и Кармело Энтони уже не тот, хотя его тренировочный процесс летом мало кого оставил равнодушным. В символической гонке за звание Summer MVP Chinaон всего 1% проиграл Клэю Томпсону.
В любом случае «Оклахома» пока загадка. Чтобы понять, что за команда получится у Рассела Уэстбрука, Пола Джорджа и Кармело Энтони, придётся посмотреть хотя бы несколько матчей этих парней. Первая встреча состоится уже 19 октября, и встреча будет жаркой, ведь в соперниках — бывший клуб Энтони.
«Кливленд Кавальерс»
Руди Гобер обиделся на Гордона Хэйворда, что тот променял джазовую музыку на выращивание трилистников, и спел в своём «инстаграме» песню под названием «Эти [девушки лёгкого поведения] не преданы». Тогда казалось, что
Кайри Ирвинг потребовал обмен, больше не желая делить площадку, раздевалку и атмосферу командной химии с Леброном Джеймсом, от которого вообще отписался в «инстаграме», после чего смеялся над пародиями от Стивена Карри. Вот оно — драматический
Пока Ирвинг, светясь от радости, отвечает на вопросы журналистов в Бостоне, в Кливленде настроения не столь позитивны. И хотя в Огайо есть своё собственное «большое трио» (а
Айзея Томас будет готов вернуться на паркет к рождественской игре против «Уорриорз», но это в лучшем случае. Хотя когда он будет в строю, то будет очень интересно посмотреть на «Кавс».
С приобретением Деррика Роуза уже все свыклись, и даже Джей Ар Смит. С травматичностью Деррика Роуза тоже все свыклись. И даже Джей Ар Смит.
А вот Дуэйн Уэйд, учитывая его дружеские отношения с Королём, — неплохое решение. Уэйдом, по слухам, интересовался «Голден Стэйт», но выполнять роль резервиста игрок не захотел. Получится ли у Дуэйна быть основным в компании Томаса и Роуза, скоро увидим.
Главный вопрос сейчас в том, сколько игр «Кливленд» проведёт в полном составе. И пусть даже мы говорим о Восточной конференции, где по слухам ни одна команда не знает о том, что такое 100-процентная готовность, всё же за заднюю линию «Кавальерс» можно и нужно переживать — она частично «хрустальная», частично ни в какую не соглашается играть без мяча (при
Что же до самого Леброна, то здесь проблемы если и могут возникнуть, то разве что в его голове. Речь идёт о его долгосрочных планах, в которых, как поговаривают, могут быть замешаны другие команды и другие яркие звёзды. Но это неточно.
Как бы там ни было, а уже первый матч «Кавс» сыграют с «Селтикс». Ирония судьбы? Ещё какая! Жаль только, что не сыграет Айзея. Но противостояние и без того обещает такое начало сезона, что смотреть его надо в солнцезащитных очках, чтобы не обжечься. Леброн Джеймс говорит, что не злится на Кайри Ирвинга за его переход в стан «Бостона», но мы что, не знаем Леброна? 17 октября — большая премьера.
«Нью-Орлеан Пеликанс»
Если
Таким игрокам, конечно же, требовался качественный разыгрывающий, которого «Пеликанс» получили в лице Рэджона Рондо. С таким составом от орлеанцев вполне можно ожидать виртуозных передач,
И Джру Холидея.
Но в любом случае на выступление «Пеликанс» будет влиять то, что они играют на Западе —
«Голден Стэйт Уорриорз»
Команда, избалованная вниманием, критикой и похвалой так же, как Окленд избалован солнцем. С переходом Дюранта актуальным был вопрос, как суперзвёзды будут делить мяч. Но вся организация «Голден Стэйт» уникальна, и, кажется, для неё это был вовсе не вопрос.
Дюрант влился в коллектив, казалось, сразу же, и даже эмоциональные перепалки с Дрэймондом Грином идиллию и понимание, царящие между
Несмотря на главную роль Кевина, относительно второстепенные персонажа Стивена Карри (ничего себе второстепенный, да?), Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина тоже нельзя недооценивать.
В новом сезоне «Уорриорз» снова могут рассчитывать на Андре Игудалу и Джавэйла МакГи, Шона Ливингстона и Дэвида Уэста. К этой компании в межсезонье добавился Ник Янг. Кажется, «воины» снова будут главным фаворитом сезона, как бы другие команды ни старались до них дотянуться.
Но интересно будет с первого же матча, в котором команда Стива Керра сыграет с «Хьюстон Рокетс», а значит — с Джеймсом Харденом и Крисом Полом. Вот это начало сезона!
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