Да будет битва. Команды НБА готовы начать сезон

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Сезон-2016/17 вышел откровенно скучным, без интриги, всё как по сценарию: чемпионство «Голден Стэйт» и чуть менее, но тоже весьма закономерное звание MVP Кевина Дюранта. Наверное, именно поэтому лиге требовалось по-настоящему сумасшедшее межсезонье. И вот теперь стало действительно интересно, ведь спонсором первых игр является её величество госпожа Ирония: «Кливленд» — «Бостон», «Голден Стэйт» — «Хьюстон», «Нью-Йорк» — «Оклахома». Так что ставить напоминания и заводить будильники можно уже сейчас.

Рассказываем о самых интересных командах сезона.

«Оклахома Сити Тандер»

Болельщики «Тандер» томятся в ожидании. В нетерпении, кажется, и Рассел Уэстбрук. Он стал более расслаблен и улыбчив, ведь теперь точно не стоит думать о том, как вытаскивать сезон в одиночку. Отвлекаясь от баскетбольных дел, Расс, к примеру, посетил показы модных домов и выпустил книгу о своём неповторимом стиле.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZAdOqDBlUz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">LA!!!! I am signing copies of my book #StyleDrivers tomorrow at the Barnes & Noble at The Grove from 7pm-9pm #whynot ??‍♂️ Pull-up!!!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Russell Westbrook (@russwest44) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-14T03:56:30+00:00">Сен 13 2017 в 8:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А ещё запомнился розовой футболкой, огромным джемпером, штанами с принтом не то зебры, не то далматина. Вот так он готовится к сезону, ведь умение сочетать несочетаемое поможет ему и на баскетбольной площадке — три игрока-любителя подержать мяч должны будут поделить баскетбольный снаряд без вреда для результатов команды.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY7IrUKBA6u/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">-pink panther- on @fallontonight tonight #whynot #fashionweek #fashionking</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Russell Westbrook (@russwest44) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-12T02:20:43+00:00">Сен 11 2017 в 7:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пол Джордж, говорят, будет альтернативой Кевину Дюранту, но пока это звучит больше как аванс. Уж больно болельщики клуба хотят в это верить. Да и Кармело Энтони уже не тот, хотя его тренировочный процесс летом мало кого оставил равнодушным. В символической гонке за звание Summer MVP Chinaон всего 1% проиграл Клэю Томпсону.

В любом случае «Оклахома» пока загадка. Чтобы понять, что за команда получится у Рассела Уэстбрука, Пола Джорджа и Кармело Энтони, придётся посмотреть хотя бы несколько матчей этих парней. Первая встреча состоится уже 19 октября, и встреча будет жаркой, ведь в соперниках — бывший клуб Энтони.

«Кливленд Кавальерс»

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Um ... it's safe to say Rudy Gobert found out about Gordon Hayward signing with Boston.<br><br>(? rudygobert27 | Instagram) <a href="https://t.co/QdiT5olQxD">pic.twitter.com/QdiT5olQxD</a></p>— SB Nation (@SBNation) <a href="https://twitter.com/SBNation/status/882408602660503552?ref_src=twsrc%5Etfw">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Руди Гобер обиделся на Гордона Хэйворда, что тот променял джазовую музыку на выращивание трилистников, и спел в своём «инстаграме» песню под названием «Эти [девушки лёгкого поведения] не преданы». Тогда казалось, что наконец-то у этого межсезонья появилась своя драма, но драма была в другом. Хотя тоже касалась «Бостона».

Кайри Ирвинг потребовал обмен, больше не желая делить площадку, раздевалку и атмосферу командной химии с Леброном Джеймсом, от которого вообще отписался в «инстаграме», после чего смеялся над пародиями от Стивена Карри. Вот оно — драматический мини-сериал в зелёно-белых или бело-зелёных цветах, как вам больше нравится. Настоящий монстр-трейд.

Пока Ирвинг, светясь от радости, отвечает на вопросы журналистов в Бостоне, в Кливленде настроения не столь позитивны. И хотя в Огайо есть своё собственное «большое трио» (а кто-то даже говорит о «большом квартете»), не всё столь однозначно. И в первую очередь это касается травм.

Айзея Томас будет готов вернуться на паркет к рождественской игре против «Уорриорз», но это в лучшем случае. Хотя когда он будет в строю, то будет очень интересно посмотреть на «Кавс».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.51851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZfS56zAR8O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">“And thank God for my imagination I seen the vision, I’m in it and now I’m after GREATNESS I know that God got me so I practice PATIENCE Most the time I look inside and find the answers waitin” @nipseyhussle #Year7 #TheLand #KillaSeason #ThatSLOWgrind</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Isaiah Thomas (@isaiahthomas) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-26T03:22:45+00:00">Сен 25 2017 в 8:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С приобретением Деррика Роуза уже все свыклись, и даже Джей Ар Смит. С травматичностью Деррика Роуза тоже все свыклись. И даже Джей Ар Смит.

А вот Дуэйн Уэйд, учитывая его дружеские отношения с Королём, — неплохое решение. Уэйдом, по слухам, интересовался «Голден Стэйт», но выполнять роль резервиста игрок не захотел. Получится ли у Дуэйна быть основным в компании Томаса и Роуза, скоро увидим.

Главный вопрос сейчас в том, сколько игр «Кливленд» проведёт в полном составе. И пусть даже мы говорим о Восточной конференции, где по слухам ни одна команда не знает о том, что такое 100-процентная готовность, всё же за заднюю линию «Кавальерс» можно и нужно переживать — она частично «хрустальная», частично ни в какую не соглашается играть без мяча (при живом-то Леброне!). Чтобы вы понимали всю серьёзность ситуации: на подхвате у этой троицы 36-летний Хосе Кальдерон.

Что же до самого Леброна, то здесь проблемы если и могут возникнуть, то разве что в его голове. Речь идёт о его долгосрочных планах, в которых, как поговаривают, могут быть замешаны другие команды и другие яркие звёзды. Но это неточно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:60.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXoRqXml8fk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">It all begins October 17th. Are you ready, @CavsWGNation?!? #CavsOpener || #AllForOne</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Cleveland Cavaliers (@cavs) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-10T22:02:16+00:00">Авг 10 2017 в 3:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как бы там ни было, а уже первый матч «Кавс» сыграют с «Селтикс». Ирония судьбы? Ещё какая! Жаль только, что не сыграет Айзея. Но противостояние и без того обещает такое начало сезона, что смотреть его надо в солнцезащитных очках, чтобы не обжечься. Леброн Джеймс говорит, что не злится на Кайри Ирвинга за его переход в стан «Бостона», но мы что, не знаем Леброна? 17 октября — большая премьера.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

Если где-то убывает, то где-то обязательно прибывает. «Чикаго Буллз» в межсезонье обанкротился, «Нью-Орлеан» обогатился. Точнее, добрал недостающий компонент к уже готовому «большому дуэту», преобразовав его в трио. Кажется, весь офис «Кингз» праздновал, когда спихнул Демаркуса Казинса в Новый Орлеан, а вот праздновал ли Энтони Дэвис? Возможно! В любом случае Дэвис и Казинс — два топовых бигмена с дальним броском, амбициями и характером, и когда они собираются в одной команде, это очень интересно.

Таким игрокам, конечно же, требовался качественный разыгрывающий, которого «Пеликанс» получили в лице Рэджона Рондо. С таким составом от орлеанцев вполне можно ожидать виртуозных передач, монстр-данков, трэштока и диких эмоций. Что именно будет в меню, зависит от настроения этой троицы.

И Джру Холидея.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:44.30555555555556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZeoTmHn_3Z/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The Big Easy's Big 4.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от New Orleans Pelicans (@pelicansnba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-25T21:10:31+00:00">Сен 25 2017 в 2:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но в любом случае на выступление «Пеликанс» будет влиять то, что они играют на Западе — по-настоящему диком! Увидим, на что способен клуб в борьбе с двумя другими суперкомандами.

«Голден Стэйт Уорриорз»

Команда, избалованная вниманием, критикой и похвалой так же, как Окленд избалован солнцем. С переходом Дюранта актуальным был вопрос, как суперзвёзды будут делить мяч. Но вся организация «Голден Стэйт» уникальна, и, кажется, для неё это был вовсе не вопрос.

Дюрант влился в коллектив, казалось, сразу же, и даже эмоциональные перепалки с Дрэймондом Грином идиллию и понимание, царящие между лидерами-старичками и лидером-новичком, не нарушали. Теперь у Кей Ди в рюкзаке лежат титул самого полезного игрока финальной серии и награда за лучший момент плей-офф (о да, то самое трёхочковое попадание в конце третьей игры в Огайо), а в кармане на замочке лежит чемпионский перстень — то, ради чего, собственно, всё и было затеяно.

Несмотря на главную роль Кевина, относительно второстепенные персонажа Стивена Карри (ничего себе второстепенный, да?), Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина тоже нельзя недооценивать.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZW1p7AD0ND/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">‪We back. #DubNation #GSWMediaDay ‬</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Golden State Warriors (@warriors) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-22T20:33:14+00:00">Сен 22 2017 в 1:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В новом сезоне «Уорриорз» снова могут рассчитывать на Андре Игудалу и Джавэйла МакГи, Шона Ливингстона и Дэвида Уэста. К этой компании в межсезонье добавился Ник Янг. Кажется, «воины» снова будут главным фаворитом сезона, как бы другие команды ни старались до них дотянуться.

Но интересно будет с первого же матча, в котором команда Стива Керра сыграет с «Хьюстон Рокетс», а значит — с Джеймсом Харденом и Крисом Полом. Вот это начало сезона!