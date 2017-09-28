Клуб НБА «Кливленд» подписал контракт с защитником Дуэйном Уэйдом

Срок соглашения с 35-летним баскетболистом составил один год.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Welcome to The Land, <a href="https://twitter.com/DwyaneWade?ref_src=twsrc%5Etfw">@DwyaneWade</a>!<br><br>DETAILS: <a href="https://t.co/QlQd1lx0M7">https://t.co/QlQd1lx0M7</a><a href="https://twitter.com/hashtag/AllForOne?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AllForOne</a> <a href="https://t.co/iBUzSRyze0">pic.twitter.com/iBUzSRyze0</a></p>— Cleveland Cavaliers (@cavs) <a href="https://twitter.com/cavs/status/913159848711176192?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Уэйд ранее разорвал контракт с «Чикаго», чтобы перейти в «Кливленд». В «Кавальерс» он воссоединится с форвардом Леброном Джеймсом, с которым дважды выигрывал титул чемпиона НБА.

Всего за свою карьеру Уэйд трижды становился чемпионом НБА, 12 раз участвовал в Матчах звезд, в 2006 году он был признан самым ценным игроком финальной серии. Всего он провел 915 матчей за «Майами» и «Чикаго», в среднем набирая 23,3 очка и делая 5,7 передачи. Также Уэйд в составе сборной США завоевал золото ОИ-2008 и бронзу ОИ-2004.