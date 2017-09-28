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28 сентября 2017, 1:53 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Клуб НБА «Кливленд» подписал контракт с защитником Дуэйном Уэйдом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» подписал контракт с защитником Дуэйном Уэйдом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 35-летним баскетболистом составил один год.

Уэйд ранее разорвал контракт с «Чикаго», чтобы перейти в «Кливленд». В «Кавальерс» он воссоединится с форвардом Леброном Джеймсом, с которым дважды выигрывал титул чемпиона НБА.

Всего за свою карьеру Уэйд трижды становился чемпионом НБА, 12 раз участвовал в Матчах звезд, в 2006 году он был признан самым ценным игроком финальной серии. Всего он провел 915 матчей за «Майами» и «Чикаго», в среднем набирая 23,3 очка и делая 5,7 передачи. Также Уэйд в составе сборной США завоевал золото ОИ-2008 и бронзу ОИ-2004.
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