Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд перейдет в «Кливленд»
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. Трехкратный чемпион НБА защитник Дуэйн Уэйд в ближайшее время станет игроком «Кливленд Кавальерс», сообщает ESPN.
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Ранее стало известно, что 35-летний Уэйд достиг договоренности с «Чикаго» об условиях выкупа своего контракта. В среду баскетболист после прохождения драфта отказов должен стать неограниченно свободным агентом.
Уэйд подпишет с «Кливлендом» однолетний контракт на 2,3 миллиона долларов. Кроме «Кавальерс» на игрока претендовали «Оклахома-Сити», «Сан-Антонио» и «Майами».
В «Кливленде» Уэйд вновь будет играть с Леброном Джеймсом, с которым они завоевали два чемпионства в составе «Майами».
В минувшем сезоне 12-кратный участник Матчей звезд НБА Уэйд в среднем за игру в регулярном чемпионате набирал 18,3 очка, делал 4,5 подбора и 3,8 передачи, в
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