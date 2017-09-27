Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд перейдет в «Кливленд»

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Ранее стало известно, что 35-летний Уэйд достиг договоренности с «Чикаго» об условиях выкупа своего контракта. В среду баскетболист после прохождения драфта отказов должен стать неограниченно свободным агентом.

Уэйд подпишет с «Кливлендом» однолетний контракт на 2,3 миллиона долларов. Кроме «Кавальерс» на игрока претендовали «Оклахома-Сити», «Сан-Антонио» и «Майами».

В «Кливленде» Уэйд вновь будет играть с Леброном Джеймсом, с которым они завоевали два чемпионства в составе «Майами».