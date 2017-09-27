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27 сентября 2017, 10:25 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд перейдет в «Кливленд»

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Трехкратный чемпион НБА защитник Дуэйн Уэйд в ближайшее время станет игроком «Кливленд Кавальерс», сообщает ESPN.

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Ранее стало известно, что 35-летний Уэйд достиг договоренности с «Чикаго» об условиях выкупа своего контракта. В среду баскетболист после прохождения драфта отказов должен стать неограниченно свободным агентом.

Уэйд подпишет с «Кливлендом» однолетний контракт на 2,3 миллиона долларов. Кроме «Кавальерс» на игрока претендовали «Оклахома-Сити», «Сан-Антонио» и «Майами».

В «Кливленде» Уэйд вновь будет играть с Леброном Джеймсом, с которым они завоевали два чемпионства в составе «Майами».

В минувшем сезоне 12-кратный участник Матчей звезд НБА Уэйд в среднем за игру в регулярном чемпионате набирал 18,3 очка, делал 4,5 подбора и 3,8 передачи, в плей-офф его показатели составляли 15 очков, 5 подборов и 4 передачи за матч.
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Уэйд согласовал условия перехода в «Кливленд»

Уэйд согласовал условия перехода в «Кливленд»

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд согласовал условия перехода в «Кливленд Кавальерс», сообщает ESPN. Игрок подпишет контракт с командой из Огайо в среду, после того как его сделка о расторжении контракта с «Чикаго Буллз» вступит в силу.
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