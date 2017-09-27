Уэйд согласовал условия перехода в «Кливленд»
Атакующий защитник Дуэйн Уэйд согласовал условия перехода в «Кливленд Кавальерс», сообщает ESPN. Игрок подпишет контракт с командой из Огайо в среду, после того как его сделка о расторжении контракта с «Чикаго Буллз» вступит в силу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как и ожидалось, Уэйд подпишет с «Кливлендом» однолетний контракт на условиях ветеранского минимума и заработает за следующий сезон $ 2,3 млн.
Таким образом, он воссоединится в одной команде с форвардом Леброном Джеймсом, с которым он дважды выигрывал титул чемпиона НБА.
Всего же за свою карьеру Уэйд трижды становился чемпионом НБА, в 2006 году он был признан MVP финальной серии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter