Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/31136347/
27 сентября 2017, 1:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэйд согласовал условия перехода в «Кливленд»

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд согласовал условия перехода в «Кливленд Кавальерс», сообщает ESPN. Игрок подпишет контракт с командой из Огайо в среду, после того как его сделка о расторжении контракта с «Чикаго Буллз» вступит в силу.

Атакующий защитник <span class=error>Дуэйн</span> <span class=error>Уэйд</span> согласовал условия перехода в Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как и ожидалось, Уэйд подпишет с «Кливлендом» однолетний контракт на условиях ветеранского минимума и заработает за следующий сезон $ 2,3 млн.

Таким образом, он воссоединится в одной команде с форвардом Леброном Джеймсом, с которым он дважды выигрывал титул чемпиона НБА.

Всего же за свою карьеру Уэйд трижды становился чемпионом НБА, в 2006 году он был признан MVP финальной серии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Клуб НБА «Нью-Йорк» обменял форварда Кармело Энтони в «Оклахому»

Клуб НБА «Нью-Йорк» обменял форварда Кармело Энтони в «Оклахому»

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк» обменял легкого форварда американца Кармело Энтони в «Оклахому». Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я