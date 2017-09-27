Уэйд согласовал условия перехода в «Кливленд»

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Как и ожидалось, Уэйд подпишет с «Кливлендом» однолетний контракт на условиях ветеранского минимума и заработает за следующий сезон $ 2,3 млн.

Таким образом, он воссоединится в одной команде с форвардом Леброном Джеймсом, с которым он дважды выигрывал титул чемпиона НБА.

Всего же за свою карьеру Уэйд трижды становился чемпионом НБА, в 2006 году он был признан MVP финальной серии.