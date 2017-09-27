«Если бы Кириленко точнее бросал из-за дуги, он был бы суперзвездой»

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в рамках сотрудничества с компанией «Сибур» открыла девятую баскетбольную площадку в России. На этот раз повезло любителям этой игры из Воронежа, где теперь появился первый центр уличного баскетбола. Специальным гостем церемонии открытия, которая состоялась 18 сентября, стал легендарный форвард сборной Сербии и «Лос-Анджелес Лейкерс» Владимир Радманович.

В ходе визита в Россию с чемпионом мира и финалистом НБА встретились корреспонденты «Известий» Тимур Ганеев и Александр Невзгода.

— Чем вы занимались после окончания карьеры? Тяжело было переключиться на другую работу?

— Мне было несложно завершить профессиональную карьеру — я подготовил себя к этому решению. После последнего матча пару лет я просто отдыхал, наслаждался жизнью. Ведь карьера игрока НБА — это постоянные игры и перелеты, когда ты практически не видишь своих близких и родных. Сейчас я европейский посол НБА, я посещаю много разных стран и пытаюсь популяризировать баскетбол там, где он совсем непопулярен.

В основном я занимаюсь Jr. NBA (юниорская баскетбольная лига НБА, в России в ней играют школьные команды мальчиков 12−13 лет), которая начала функционировать в Европе три года назад. Нам было необходимо, чтобы во всех странах, где запустилась эта программа, у всех было одинаковое понимание наших целей и задач. Мы хотим помочь детям из семей с разным достатком наслаждаться игрой, почувствовать дух НБА.

— Как вы можете оценить развитие детского баскетбола в России?

— Я думаю, что у России большой потенциал. У вас есть потенциальная возможность вырастить огромное количество сильных игроков. Я смотрю на русских детей, которые занимаются баскетболом, и у большинства из них очень хорошие данные. Но этого мало. У вас очень немного высококвалифицированных тренеров, которые бы могли заниматься с детьми. Именно за детскими тренерами — будущее баскетбола, именно они обеспечивают игроку переход на следующий уровень, закладывают азы техники, которые потом тяжело переучить. Надо уделять как можно больше внимания этим специалистам, постоянно обучать их, устраивать им стажировки с тренерами профессиональных клубов.

— Вы внимательно следили за Евробаскетом-2017. Какие впечатления оставили команды Сербии и России?

— Обе сборные продемонстрировали достойную игру на этом Евробаскете. Россия дошла до полуфинала турнира, хотя в это мало кто верил. В решающем матче с Сербией россияне также выглядели очень прилично, но моя сборная была в тот вечер сильнее. Богдан Богданович проявил свои лидерские качества и на последней минуте вывел команду в финал. Он сыграл большую роль в этом успехе. Я думаю, россиянам где-то не хватило удачи и в матче за третье место с Испанией, но в целом игроки могут занести этот турнир себе в актив.

— В финале Евробаскета играли две команды, представляющие бывшую Югославию. Как вы думаете, если бы все сильнейшие игроки Балканского полуострова до сих пор могли играть в одной сборной, эта команда смогла бы дать бой США на Олимпийских играх?

— Я думаю, что команда, которой мы были в 1990-е годы, до раскола Югославии, была ближе всего к тому, чтобы обыграть США. Если бы мы до сих пор оставались одной страной — да, такие шансы бы были. Сейчас же я не верю, что Сербия сможет когда-нибудь победить США на главном турнире четырехлетия.

— Назовите трех сильнейших европейцев, выступающих в НБА.

— Безусловно, это Дирк Новицки. Хоть ему уже и 39 лет, для меня он всё равно лучший европеец в лиге. Еще двух выбрать очень сложно, но я отмечу Николу Йокича и Бояна Богдановича.

— Символ ЦСКА последних лет Милош Теодосич перешел в «Клипперс». Как сложится его карьера в НБА? Многие эксперты считают, что ему не хватит физики, чтобы закрепиться в лиге…

— Посмотрите на великолепную карьеру Стива Нэша в НБА. Разве он был физически одаренным игроком? Конечно, нет, но он завоевал два титула MVP сезона, был лидером и движущей силой всех своих команд. Поэтому речь идет только о том, собирается ли тренер построить игру «Клипперс» вокруг Милоша. Если Док Риверс даст Теодосичу свободу действий в атаке и не будет сильно обременять его оборонительными действиями, он, безусловно, проявит себя и будет одним из лучших в команде. У него есть для этого всё. Если Риверс будет держать Милоша на скамейке и выпускать в «мусорное» время, толку от него будет мало. Всё зависит от тренера.

— Общаетесь ли вы с партнерами по чемпионскому составу 2002 года?

— Да, я поддерживаю связь с большинством ребят. Сербия — маленькая страна. Поэтому, хотим мы этого или нет, рано или поздно сталкиваемся друг с другом. Есть два парня из того состава, с которыми я общаюсь каждый день, но не хочу афишировать их фамилии.

— Вы были выдающимся снайпером. Можете дать совет начинающим баскетболистам, как совершенствовать свой бросок?

— Я считаю, что с этим надо родиться и оттачивать свой талант в ходе многочасовых тренировок. Всегда надо оставаться после занятий и отрабатывать открытые броски. Нужно усиленно работать над своими сильными качествами, но и не забывать про свои слабости. Это совет, который я могу дать молодым игрокам. Если у вас хороший процент дальних попаданий, начинайте работать над другими элементами. В современном баскетболе нужны разносторонние игроки, иначе пробиться в профессионалы очень сложно. Если вы плохо кидаете трехочковые, оттачивайте этот элемент час-два в день, доведите бросок до автоматизма. Также не стоит бояться брать ответственность на себя, когда команда нуждается в твоем броске.

— Вы провели в НБА 12 сезонов. Какой из них вы считаете самым успешным?

— Если говорить о личной статистике, это сезон-2004/05 в составе «Сиэтла». Если говорить про командные достижения, то это, конечно, сезон-2007/08 в «Лейкерс». Мы сыграли много «больших» игр, дошли до финала НБА и были близки к итоговой победе, но удача была на стороне баскетболистов «Бостона».

— Какой момент финала НБА-2007/08 можно назвать ключевым?

— Это пятая игра серии. Счет был 2−2, мы играли дома и вели 24 очка в третьей четверти. Видимо, подсознательно мы уже чувствовали себя победителями, соперники поняли это и наказали нас. Мы просто «посыпались» в заключительном отрезке игры и проиграли. После этого серия переместилась в Бостон, где мы еще раз уступили и отдали титул. Очень обидно вспоминать этот момент.

— Вы отказались подписывать шестилетний контракт на $42 млн с «Сиэтлом». Жалели об этом?

— Ни разу. Я сделал это специально, потому что хотел стать свободным агентом и принять самостоятельное решение о продолжении карьеры.

— Вы могли подписать и очень выгодный контракт с «Клипперс», но предпочли уйти на меньшие деньги в «Лейкерс». По прошествии лет считаете это решение правильным?

— Безусловно. Я получил шанс стать чемпионом НБА. Мне просто не повезло, что я так и не стал им, но у меня был опыт игры в финале. Это непередаваемые эмоции. Далеко не каждый игрок испытывал их в своей карьере.

— Тогда почему вы решили покинуть «Лейкерс»?

— Тренер перестал верить в меня, не давал мне игрового времени, но при этом заверял, что ему нравится, как я работаю на тренировках. Когда ты выходишь в стартовой пятерке в первых 25 играх сезона, а потом тренер говорит, что ты больше не будешь появляться в старте, — это не страшно. Я и до этого выходил со скамейки. Но в следующих 10 матчах меня вообще не выпускали на площадку и не давали никаких объяснений этому. Возможно, я сделал что-то не так. Возможно, не старался. Но мы побеждали. В такие моменты ты начинаешь сомневаться в себе. Когда я спросил Фила Джексона, что случилось, он ответил, что всё в порядке. И тогда я посидел на скамейке и решил, что, возможно, пришло время попробовать себя где-то еще.

— Вы были удивлены, что у Фила Джексона ничего не получилось на посту президента «Никс»?

— Нет, не был. Я думаю, что он отличный тренер и отличный друг. Но чтобы быть успешным президентом, ты должен иметь сильных игроков, которые способны бороться за титул. За все годы работы Джексона в «Никс» у них не было даже намека на чемпионский состав.

— Три года вы играли бок о бок с Коби Брайантом. Какой он человек в обычной жизни? Он самый великий игрок, с которым вы играли?

— Я не люблю говорить о людях и их характерах за пределами паркета. Но мы все знаем, что Коби — это великий игрок. Мне очень понравилось играть с ним. Для меня было большой честью делить мяч с одним из лучших игроков за всю историю баскетбола. Я многому научился у него — и как у игрока, и как у человека. У меня остались только положительные воспоминания об этом парне.

— Вы также выступали в одной команде с Люком Уолтоном (ныне — главным тренером «Лейкерс»). Тогда уже можно было сказать, что он станет тренером?

— У Люка всегда были склонности к этому. Когда в 2011 году в лиге был локаут, он решил не тратить время зря, а стал работать ассистентом тренера «Мемфис Тигерс» (команда Национальной ассоциации студенческого спорта NCCA. — «Известия»). Я знал, что он и дальше пойдет по этому пути, но не ожидал, что Люк так быстро станет настолько успешным и востребованным. Я очень рад за него.

— Играя в лиге, вы много раз встречались и с Андреем Кириленко. В чем были его сильные и слабые стороны?

— Андрей — очень хороший парень и выдающийся баскетболист. Он был одним из самых трудолюбивых ребят своего поколения. Обладал феноменальной скоростью принятия решений и выдающейся игрой в защите. Я думаю, если бы Кириленко точнее бросал из-за дуги, он был бы суперзвездой НБА, постоянным участником «Звездного уикенда». Но лишь единицы могут обладать всеми лучшими качествами сразу.

— В НБА вы много экспериментировали с прическами. Какую из них вы никогда бы не повторили?