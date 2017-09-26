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26 сентября 2017, 9:59 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Финикс» продлит контракт с форвардом Ти Джеем Уорреном на 4 года

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Клуб НБА «Финикс Санз» договорился о продлении контракта на четыре года с форвардом Ти Джеем Уорреном, сообщает ESPN.

Клуб НБА Финикс Санз договорился о продлении контракта на четыре года с форвардом Ти Джеем Уорреном сообщает ESPN. Увеличить
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По условиям соглашения, 24-летний баскетболист за четыре года заработает 50 миллионов долларов.

Уоррен был выбран «Финиксом» на драфте НБА 2014 года под 14-м номером. В минувшем сезоне баскетболист в среднем за игру набирал 14,4 очка и делал 5,1 подбора.
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