«Финикс» продлит контракт с форвардом Ти Джеем Уорреном на 4 года
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт. Клуб НБА «Финикс Санз» договорился о продлении контракта на четыре года с форвардом Ти Джеем Уорреном, сообщает ESPN.
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По условиям соглашения, 24-летний баскетболист за четыре года заработает 50 миллионов долларов.
Уоррен был выбран «Финиксом» на драфте НБА 2014 года под 14-м номером. В минувшем сезоне баскетболист в среднем за игру набирал 14,4 очка и делал 5,1 подбора.
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