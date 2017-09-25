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25 сентября 2017, 20:05 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Кармело Энтони перешел из «Нью-Йорка» в «Оклахому-Сити»

МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт. Клубы НБА «Нью-Йорк» и «Оклахома-Сити» совершили обмен, в результате которого форвард Кармело Энтони перешел в «Тандер», а центровой Энес Кантер и форвард Даг Макдермотт проследовали в обратном направлении, сообщается на официальном сайте «Никс».

Клубы НБА Нью-Йорк и Оклахома-Сити совершили обмен в результате которого форвард Кармело Энтони перешел в Тандер а центровой Энес Кантер и форвард Даг Макдермотт проследовали в обратном направлении сообщается на официальном сайте Никс. Увеличить
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Кроме того, «Никс» еще получит право выбора во втором раунде драфта НБА 2018 года.

Энтони выступал за «Никс» с 2011 года. В прошлом сезоне 33-летний баскетболист провел 74 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 22,4 очка и делал по 5,9 подбора и 2,9 передачи за игру.

Кантер защищал цвета «Оклахомы-Сити» с 2015 года. В минувшем сезоне НБА 25-летний турецкий центровой в 72 матчах «регулярки» в среднем приносил своей команде 14,3 очка, совершал 6,7 подбора и 0,9 передачи. Его ровесник Макдермотт перешел в «Тандер» в феврале 2017 года из «Чикаго». В 66 встречах регулярного сезона-2016/17 он набирал в среднем 9 очков, делал 2,7 подбора и 0,9 передачи.
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