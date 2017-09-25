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25 сентября 2017, 10:42 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Тони Паркер планирует вернуться после травмы в ноябре

Защитник «Сан-Антонио» Тони Паркер получил разрешение врачей на участие в тренировочном лагере, сообщает ESPN.

Он надеется вернуться в строй после травмы в ноябре, на два месяца раньше предполагаемого срока.

— Я сделал МРТ в пятницу, и доктора сказали мне, что все идет действительно хорошо, — приводит ESPN слова Паркера. — Но все равно мне понадобится еще около двух месяцев, чтобы привести себя в форму.

Напомним, 35-летний игрок травмировался во втором матче серии второго раунда плей-офф против «Хьюстона». Тогда он получил разрыв сухожилия на левой ноге, после чего перенес операцию.

Напомним, новый сезон в НБА стартует 17 октября.
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