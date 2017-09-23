Чемпионы НБА отказались от визита в Белый дом после слов Трампа о Карри

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Как мы понимаем, президент Трамп дал ясно понять, что мы не приглашены», — сказано в сообщении. Согласно тексту, данный вопрос игроки обсуждали этим утром.

В пятницу Карри заявил, что не желает посещать Белый дом: «Я не хочу идти <…> мои убеждения остаются прежними», — приводила его слова газета Daily Beast. При этом баскетболист оговорился, что еще не уверен, так как это решение зависит не только от него, но и от команды. В субботу утром сам Трамп отреагировал на это в Twitter. «Посещение Белого дома считается большой честью для чемпионской команды. Стефен Карри сомневается, поэтому приглашение отозвано», — написал он, не уточнив, касается ли это только Карри, или всей команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911572182060453893">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В заявлении клуба отмечается, что одним из главных прав американцев является свобода высказываний. «Нам жаль, что у нас не было возможности в ходе этого процесса поделиться нашими взглядами и поучаствовать в открытом диалоге по вопросам, важным для наших жителей, которые, по нашему мнению, стоит поднять», — отмечают баскетболисты. При этом они заверили, что все же приедут в Вашингтон в феврале, чтобы выступить в защиту «равноправия, разнообразия и единства».