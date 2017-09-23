Клуб НБА «Нью-Йорк» обменял форварда Кармело Энтони в «Оклахому»

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В обмен на 33-летнего Энтони «Оклахома» отдаст «Нью- Йорку» турецкого центрового Энеса Кантера, легкого форварда Дуга Макдермотта и выбор во втором раунде на драфте новичков лиги 2018 года.

«Сделка завершена, официально о ней будет объявлено в понедельник», — написал Войнаровски.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Deal is complete, trade call Monday.</p>— Adrian Wojnarowski (@wojespn) <a href="https://twitter.com/wojespn/status/911638063729840133">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Энтони начал карьеру в НБА в 2003 году, когда его на драфте под общим третьим номером выбрал «Денвер». За «Нью- Йорк» форвард выступал с 2011 года, будучи игроком клуба шесть раз принимал участие в Матче всех звезд лиги. Всего в его активе девять проведенных символических встреч.

Кроме того, в 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА, а годом позже стал лидером «регулярки» по проведенным на паркете минутам. В составе сборной США он трижды выигрывал золото Олимпийских игр.