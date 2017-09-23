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23 сентября 2017, 20:53 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Клуб НБА «Нью-Йорк» обменял форварда Кармело Энтони в «Оклахому»

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк» обменял легкого форварда американца Кармело Энтони в «Оклахому». Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

В обмен на 33-летнего <span class=error>Энтони</span> Оклахома отдаст Нью- Йорку турецкого центрового <span class=error>Энеса</span> <span class=error>Кантера</span>. Увеличить
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В обмен на 33-летнего Энтони «Оклахома» отдаст «Нью- Йорку» турецкого центрового Энеса Кантера, легкого форварда Дуга Макдермотта и выбор во втором раунде на драфте новичков лиги 2018 года.

«Сделка завершена, официально о ней будет объявлено в понедельник», — написал Войнаровски.

Энтони начал карьеру в НБА в 2003 году, когда его на драфте под общим третьим номером выбрал «Денвер». За «Нью- Йорк» форвард выступал с 2011 года, будучи игроком клуба шесть раз принимал участие в Матче всех звезд лиги. Всего в его активе девять проведенных символических встреч.

Кроме того, в 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА, а годом позже стал лидером «регулярки» по проведенным на паркете минутам. В составе сборной США он трижды выигрывал золото Олимпийских игр.
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