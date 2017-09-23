Дональд Трамп отменил ужин в Белом доме для команды НБА «Голден Стэйт»
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Президент США Дональд Трамп отменил приглашение на ужин в Белом доме для победителей предыдущего чемпионата НБА — баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз».
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Ужин победителей НБА в Белом доме стал традиционным. На церемонии игроки дарят президенту майку клуба с его фамилией. В ноябре 2016 года главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр и главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович заявляли, что некоторые их игроки высказывали беспокойство по поводу избрания Трампа.
«Поездка в Белый дом считается большой честью для
В 2017 году «Голден Стэйт» переиграл в финальной серии «Кливленд» — 4−1.
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