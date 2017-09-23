Дональд Трамп отменил ужин в Белом доме для команды НБА «Голден Стэйт»

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Ужин победителей НБА в Белом доме стал традиционным. На церемонии игроки дарят президенту майку клуба с его фамилией. В ноябре 2016 года главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр и главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович заявляли, что некоторые их игроки высказывали беспокойство по поводу избрания Трампа.

«Поездка в Белый дом считается большой честью для команды-победителя, но Стефен Карри сомневается, поэтому приглашение отменяется», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911572182060453893">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В 2017 году «Голден Стэйт» переиграл в финальной серии «Кливленд» — 4−1.