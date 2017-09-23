Трамп отозвал приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом

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Об этом он сообщил посредством страницы в «Твиттере».

«Для команды-чемпиона попасть в Белый дом большая честь. Стеф Карри сомневается. В таком случае приглашение отозвано», — написал Трамп.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911572182060453893">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее сообщалось, что часть игроков «Голден Стэйт» сомневаются в целесообразности посещения Белого дома, пока президентом США является Дональд Трамп. Во время предвыборной компании тренерский штаб команды и игроки высказывали поддержку в адрес соперницы Трампа — Хиллари Клинтон.