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23 сентября 2017, 17:09 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Трамп отозвал приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом

Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение в Белый дом, которое он отправил команде «Голден Стэйт Уорриорз» в связи с победой в чемпионате НБА сезона-2017 года.

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Об этом он сообщил посредством страницы в «Твиттере».

«Для команды-чемпиона попасть в Белый дом большая честь. Стеф Карри сомневается. В таком случае приглашение отозвано», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что часть игроков «Голден Стэйт» сомневаются в целесообразности посещения Белого дома, пока президентом США является Дональд Трамп. Во время предвыборной компании тренерский штаб команды и игроки высказывали поддержку в адрес соперницы Трампа — Хиллари Клинтон.
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