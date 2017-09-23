Трамп отозвал приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом
Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение в Белый дом, которое он отправил команде «Голден Стэйт Уорриорз» в связи с победой в чемпионате НБА сезона-2017 года.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом он сообщил посредством страницы в «Твиттере».
«Для
Ранее сообщалось, что часть игроков «Голден Стэйт» сомневаются в целесообразности посещения Белого дома, пока президентом США является Дональд Трамп. Во время предвыборной компании тренерский штаб команды и игроки высказывали поддержку в адрес соперницы Трампа — Хиллари Клинтон.
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