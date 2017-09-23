Кармело Энтони готов перейти в «Оклахома-Сити» или «Кливленд»

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Представители игрока уже уведомили руководство «Никс», что Энтони не будет использовать право вето на обмен, если клуб сумеет договориться с «Кавальерс» или «Тандер».



Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для Энтони является «Хьюстон Рокетс». Также Кармело не против обмена в «Портленд Трэйл Блэйзерс».



В минувшем сезоне 33-летний форвард принял участие в 74 матчах, собирая коллекцию из 22,4 очка, 5,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за 34,3 минуты.