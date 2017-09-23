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23 сентября 2017, 10:51 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кармело Энтони готов перейти в «Оклахома-Сити» или «Кливленд»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони согласен перейти в «Оклахома-Сити Тандер» или «Кливленд Кавальерс», сообщает ESPN.

Форвард Нью-Йорк <span class=error>Никс</span> <span class=error>Кармело</span> <span class=error>Энтони</span> согласен перейти в Оклахома-Сити <span class=error>Тандер</span> или Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Представители игрока уже уведомили руководство «Никс», что Энтони не будет использовать право вето на обмен, если клуб сумеет договориться с «Кавальерс» или «Тандер».

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для Энтони является «Хьюстон Рокетс». Также Кармело не против обмена в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В минувшем сезоне 33-летний форвард принял участие в 74 матчах, собирая коллекцию из 22,4 очка, 5,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за 34,3 минуты.
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