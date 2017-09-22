«Голден Стэйт» обсудит возможность чемпионского визита в Белый дом

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«Голден Стэйт» пока не получил официального приглашения на встречу с президентом страны Дональдом Трампом, но оно будет отправлено, если команда согласится его принять.

Ситуацию осложняет то, что главный тренер Стив Керр и несколько игроков «Уорриорз» открыто критиковали Трампа. А лёгкий форвард Кевин Дюрант прямо заявил, что не пойдёт в Белый дом, поскольку не уважает нынешнего президента.