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22 сентября 2017, 13:43 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» обсудит возможность чемпионского визита в Белый дом

«Голден Стэйт Уорриорз» планирует осенью провести общее собрание команды, чтобы обсудить возможность традиционного чемпионского визита в Белый дом, сообщает ESPN.

<span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз планирует осенью провести общее собрание команды чтобы обсудить возможность традиционного чемпионского визита в Белый дом сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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«Голден Стэйт» пока не получил официального приглашения на встречу с президентом страны Дональдом Трампом, но оно будет отправлено, если команда согласится его принять.

Ситуацию осложняет то, что главный тренер Стив Керр и несколько игроков «Уорриорз» открыто критиковали Трампа. А лёгкий форвард Кевин Дюрант прямо заявил, что не пойдёт в Белый дом, поскольку не уважает нынешнего президента.
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