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20 сентября 2017, 14:46 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Баскетболист Мозгов присоединится к «Бруклину» 25 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой сборной России Тимофей Мозгов присоединится к клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» в понедельник, 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил агент баскетболиста Максим Шарифьянов.

«Тимофей находится в Москве, но уже в конце недели отправится в США. В понедельник присоединится к команде в Бруклине», — сказал Шарифьянов.

В июне Мозгов был обменян в «Нетс» из «Лос-Анджелес Лэйкерс». В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая 7 подборов.

Чемпионат НБА стартует 18 октября.
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