Баскетболист Мозгов присоединится к «Бруклину» 25 сентября

«Тимофей находится в Москве, но уже в конце недели отправится в США. В понедельник присоединится к команде в Бруклине», — сказал Шарифьянов.

В июне Мозгов был обменян в «Нетс» из «Лос-Анджелес Лэйкерс». В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая 7 подборов.

Чемпионат НБА стартует 18 октября.