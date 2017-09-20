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20 сентября 2017, 11:33 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лейкерс» объявили о подписании Богута

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Эндрю Богутом.

Сроки и сумма контракта не разглашаются. Ранее ESPN сообщал, что соглашение между калифорнийским клубом и австралийским центровым будет рассчитано на один год и $ 2,3 млн.

Минувший сезон 32-летний Богут начинал в «Даллас Маверикс». В феврале он был обменян в «Филадельфию Сиксерс», после чего договор с ним был расторгнут. Игрок заключил соглашение с «Кливленд Кавальерс», однако в первом же поединке за новую команду получил перелом ноги, проведя на площадке всего минуту.
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