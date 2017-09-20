«Лейкерс» объявили о подписании Богута

Сроки и сумма контракта не разглашаются. Ранее ESPN сообщал, что соглашение между калифорнийским клубом и австралийским центровым будет рассчитано на один год и $ 2,3 млн.



Минувший сезон 32-летний Богут начинал в «Даллас Маверикс». В феврале он был обменян в «Филадельфию Сиксерс», после чего договор с ним был расторгнут. Игрок заключил соглашение с «Кливленд Кавальерс», однако в первом же поединке за новую команду получил перелом ноги, проведя на площадке всего минуту.