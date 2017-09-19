Экс-форвард «Нижнего Новгорода» Маккри подписал контракт с «Майами»

Детали сделки пока не разглашаются.

В начале августа Маккри подписал двухлетний договор с «Нижним Новгородом», однако уже через две с половиной недели расторг его. 23-летний баскетболист, способный действовать на позициях лёгкого и мощного форвардов, предыдущие три года отыграл в NCAA за команду университета Луизианы. Он выставлял свою кандидатуру на драфт 2017 года, однако не был выбран ни одной из команд.