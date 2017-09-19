Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/31052490/
19 сентября 2017, 12:29 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Экс-форвард «Нижнего Новгорода» Маккри подписал контракт с «Майами»

«Майами Хит» заключил контракт с форвардом Эриком Маккри, сообщает официальный сайт организации.

Детали сделки пока не разглашаются.

В начале августа Маккри подписал двухлетний договор с «Нижним Новгородом», однако уже через две с половиной недели расторг его. 23-летний баскетболист, способный действовать на позициях лёгкого и мощного форвардов, предыдущие три года отыграл в NCAA за команду университета Луизианы. Он выставлял свою кандидатуру на драфт 2017 года, однако не был выбран ни одной из команд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп