Экс-форвард «Нижнего Новгорода» Маккри подписал контракт с «Майами»
«Майами Хит» заключил контракт с форвардом Эриком Маккри, сообщает официальный сайт организации.
Детали сделки пока не разглашаются.
В начале августа Маккри подписал двухлетний договор с «Нижним Новгородом», однако уже через две с половиной недели расторг его. 23-летний баскетболист, способный действовать на позициях лёгкого и мощного форвардов, предыдущие три года отыграл в NCAA за команду университета Луизианы. Он выставлял свою кандидатуру на драфт 2017 года, однако не был выбран ни одной из команд.
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