«Лейкерс» заключили с Богутом годичный контракт на $ 2,3 млн

Таким образом, зарплата игрока составит $ 2,3 млн.

Минувший сезон 32-летний Богут начинал в «Даллас Маверикс». В 26 матчах регулярного чемпионата он набирал по 3 очка и совершал по 8,4 подбора за 22 минуты в среднем за игру, 21 раз выйдя в стартовом составе. В феврале он был обменян в «Филадельфию Сиксерс», после чего договор с ним был расторгнут. Игрок заключил соглашение с «Кливленд Кавальерс», однако в первом же поединке за новую команду получил перелом ноги, проведя на площадке всего минуту.