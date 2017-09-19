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19 сентября 2017, 9:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лейкерс» заключили с Богутом годичный контракт на $ 2,3 млн

«Лос-Анджелес Лейкерс» заключил с центровым Эндрю Богутом годичный частично гарантированный контракт на условиях ветеранского минимума, сообщает ESPN.

Таким образом, зарплата игрока составит $ 2,3 млн.

Минувший сезон 32-летний Богут начинал в «Даллас Маверикс». В 26 матчах регулярного чемпионата он набирал по 3 очка и совершал по 8,4 подбора за 22 минуты в среднем за игру, 21 раз выйдя в стартовом составе. В феврале он был обменян в «Филадельфию Сиксерс», после чего договор с ним был расторгнут. Игрок заключил соглашение с «Кливленд Кавальерс», однако в первом же поединке за новую команду получил перелом ноги, проведя на площадке всего минуту.
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