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15 сентября 2017, 15:14 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Владелец «Майами» Эрисон пожертвовал $ 10 млн пострадавшим от урагана «Ирма»

Благотворительные фонды владельца «Майами Хит» Мики Эрисона пожертвовали в общей сложности $ 10 млн пострадавшим от урагана «Ирма», сообщает ESPN.

Штат Флорида, в котором базируется «Майами», подвергся наиболее разрушительному воздействию стихийного бедствия.

Кроме того, главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра и капитан команды Юдонис Хаслем помогут снарядить самолёт с нуждающимися в помощи животными из Майами в Окленд, а игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия и Джордан Белл с ассистентом наставника Уилли Грином встретят его по прибытии.
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