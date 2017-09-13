Клуб НБА «Бруклин» объявил о подписании контракта с баскетболистом Тайлером Зеллером
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с центровым Тайлером Зеллером.
Как сообщается, стороны заключили многолетнее соглашение, подробности и точные сроки которого не разглашаются в связи с политикой клуба. 27-летний Зеллер пополнил состав «Бруклина» на правах свободного агента.
В минувшем сезоне НБА Зеллер выступал за «Бостон Селтикс» и провел 51 матч в регулярном чемпионате, а еще 11 встреч — в
Ранее состав «Бруклина» в результате обмена пополнил российский центровой Тимофей Мозгов, в минувшем сезоне выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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