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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30988615/
13 сентября 2017, 10:54 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Брайант сообщил, что всегда мечтал увидеть свою игровую майку под крышей арены «Лейкерс»

ТАСС, 13 сентября. Атакующий защитник Коби Брайант, всю карьеру выступавший за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» с детства мечтал о том, чтобы его игровая майка с номером висела под сводами арены. Об этом бывший баскетболист рассказал пресс-службе клуба.

«Будучи ребенком, всегда мечтал о том, что моя майка будет висеть под крышей арены “Лейкерс”, но я не мог себе представить, что их там будет две», — сказал Брайант.

Во вторник пресс-служба НБА сообщила, что «Лейкерс» выведут из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми за команду выступал Брайант. Церемония состоится 18 декабря, когда «Лейкерс» примет в матче регулярного чемпионата действующего обладателя титула клуб «Голден Стэйт». С сезона-1996/97 до сезона-2005/06 Брайант выступал под восьмым номером, после он сменил его на 24-й, под которым играл до завершения карьеры в 2016 году.

Брайант всю карьеру играл за «Лейкерс», в составе которого пять раз становился чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Брайант дважды выигрывал Олимпиаду (2008, 2012) в составе сборной США. Защитник признавался самым ценным игроком НБА в 2008 году. 18 раз он принимал участие в Матчах всех звезд НБА, в четырех из которых признавался самым ценным игроком.

Брайант завершил карьеру в 2016 году, имея в активе 1346 матчей за «Лейкерс», в которых он в среднем набирал по 25 очков, делал 5,2 подбора и 4,7 передач.
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Клуб НБА «Лейкерс» выведет из обращения номера Коби Брайанта

Клуб НБА «Лейкерс» выведет из обращения номера Коби Брайанта

ТАСС, 12 сентября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» выведет из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми за команду выступал атакующий защитник Коби Брайант. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
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