Брайант сообщил, что всегда мечтал увидеть свою игровую майку под крышей арены «Лейкерс»
ТАСС, 13 сентября. Атакующий защитник Коби Брайант, всю карьеру выступавший за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» с детства мечтал о том, чтобы его игровая майка с номером висела под сводами арены. Об этом бывший баскетболист рассказал
пресс-службе клуба.
«Будучи ребенком, всегда мечтал о том, что моя майка будет висеть под крышей арены “Лейкерс”, но я не мог себе представить, что их там будет две», — сказал Брайант.
Во вторник
Брайант всю карьеру играл за «Лейкерс», в составе которого пять раз становился чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Брайант дважды выигрывал Олимпиаду (2008, 2012) в составе сборной США. Защитник признавался самым ценным игроком НБА в 2008 году. 18 раз он принимал участие в Матчах всех звезд НБА, в четырех из которых признавался самым ценным игроком.
Брайант завершил карьеру в 2016 году, имея в активе 1346 матчей за «Лейкерс», в которых он в среднем набирал по 25 очков, делал 5,2 подбора и 4,7 передач.
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