Баскетболист «Автодора» Хантер перешел в клуб НБА «Мемфис»

Подробности сделки не разглашаются. В сезоне-2016/17 в составе «Автодора» Хантер сыграл в 26 матчах (16 — в стартовом составе), набирая в среднем 14,7 очка, 7,1 подбора, 1,35 перехвата и 1,31 блок-шота за 26 минут игры.

В российский клуб американский форвард перешел в 2016 году из «Панатинаикоса». В составе греческого клуба баскетболист в сезоне-2015/16 стал серебряным призером национального чемпионата, а также обладателем Кубка страны.