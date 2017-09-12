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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30975263/
12 сентября 2017, 9:57 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Баскетболист «Автодора» Хантер перешел в клуб НБА «Мемфис»

ТАСС, 12 сентября. Нападающий саратовского «Автодора» Винс Хантер перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис». Об этом сообщается на официальном сайте НБА.

Подробности сделки не разглашаются. В сезоне-2016/17 в составе «Автодора» Хантер сыграл в 26 матчах (16 — в стартовом составе), набирая в среднем 14,7 очка, 7,1 подбора, 1,35 перехвата и 1,31 блок-шота за 26 минут игры.

В российский клуб американский форвард перешел в 2016 году из «Панатинаикоса». В составе греческого клуба баскетболист в сезоне-2015/16 стал серебряным призером национального чемпионата, а также обладателем Кубка страны.
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