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11 сентября 2017, 13:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Крис Пол в 2011 году не хотел переходить в «Голден Стэйт» и «Бостон»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол в 2011 году не хотел переходить в «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс».

Разыгрывающий Хьюстон <span class=error>Рокетс</span> <span class=error>Крис</span> Пол в 2011 году не хотел переходить в <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз и Бостон <span class=error>Селтикс</span>. Увеличить
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Приоритетным вариантом для Пола был «Лос-Анджелес Лейкерс». Но в итоге молодого разыгрывающего обменяли в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Когда Крис Пол был в «Нью-Орлеане», его сильно хотели заполучить «Уорриорз» и «Селтикс». Но Пол сказал им: «Я не продлю с вами контракт», — приводит слова инсайдера Эдриана Войнаровски ESPN.

«Бостон» намеревался отдать за Пола разыгрывающего Рэджона Рондо. Крису не нравился вариант с «Селтикс» из-за возраста лидеров команды Кевина Гарнетта, Рэя Аллена и Пола Пирса.
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