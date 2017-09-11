Крис Пол в 2011 году не хотел переходить в «Голден Стэйт» и «Бостон»

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Приоритетным вариантом для Пола был «Лос-Анджелес Лейкерс». Но в итоге молодого разыгрывающего обменяли в «Лос-Анджелес Клипперс».



«Когда Крис Пол был в «Нью-Орлеане», его сильно хотели заполучить «Уорриорз» и «Селтикс». Но Пол сказал им: «Я не продлю с вами контракт», — приводит слова инсайдера Эдриана Войнаровски ESPN.



«Бостон» намеревался отдать за Пола разыгрывающего Рэджона Рондо. Крису не нравился вариант с «Селтикс» из-за возраста лидеров команды Кевина Гарнетта, Рэя Аллена и Пола Пирса.