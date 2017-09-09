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9 сентября 2017, 11:00 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Майами» подпишет Дуэйна Уэйда, если он согласится на роль запасного

Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд покинет команду.

Защитник Чикаго <span class=error>Дуэйн</span> <span class=error>Уэйд</span> покинет команду. Увеличить
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Как сообщает The Miami Herald, 35-летний баскетболист может вернуться в «Майами». «Хит» заинтересованы в игроке, если тот согласится на роль запасного игрока.

Ранее сообщалось о том, что Уэйд ведет переговоры с «Чикаго» о выкупе контракта. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона. На счету защитника 60 матчей в прошлом регулярном чемпионате. В среднем он проводил на паркете по 29,9 минуты за игру.
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