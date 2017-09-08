Кэмерон Пэйн пропустит 3−4 месяца

Ожидалось, что после перенесённой операции на повреждённой правой ступне, Пэйн пропустит лишь один месяц регулярного чемпионата. Теперь же, скорее всего, защитник будет вынужден оставаться вне игры до декабря-января.

23-летний Пэйн стал игроком «Чикаго» в ходе минувшего сезона, перейдя в команду из Иллинойса в результате обмена с «Оклахома-Сити Тандер». За «Чикаго» он успел провести 11 матче, набирая в них 4,9 очка, собирая 1,5 подбора и раздавая 1,4 передачи.