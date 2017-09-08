Прохоров не рассматривает предложения, связанные с продажей клуба НБА «Бруклин»

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Ранее американская газета New York Post сообщила о том, что Прохоров готов продать «Бруклин». Он рассчитывает сначала продать миноритарную долю акций клуба, предоставив при этом возможность приобрести весь клуб в течение последующих нескольких лет.

«Мы получили несколько предложений по покупке части или полного пакета акций “Нетс”. Мы не рассматриваем предложения, которые исключают наше участие в капитале “Нетс” на несколько лет вперед. Михаил продолжает всецело поддерживать команду», — сказал представитель Прохорова.