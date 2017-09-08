Партнёр Кантера по «Оклахома-Сити» запретил ему фотографироваться с Дюрантом
Минувшим летом, центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер, намеревался провести ряд матчей в
Нью-Йорке, в которых также должны были принять участие форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант.
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По словам Кантера, перед отправлением в
«Я не буду вам называть конкретных имён, но один из моих партнёров по команде, за пару недель до тех игр сказал мне, что если он увидит мою фотографию с Дюрантом, то мне не следует возвращаться в “Оклахому”. Я не буду говорить, кто это был, но он знал, что я буду жить по соседству с Дюрантом», — приводит слова Кантера The Score.
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