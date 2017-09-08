Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30937320/
8 сентября 2017, 9:26 | Баскетбол: НБА | Известия

СМИ: Прохоров хочет полностью продать клуб Brooklyn Nets

Михаил Прохоров намерен продать контрольный пакет баскетбольного клуба Brooklyn Nets. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

СМИ: Прохоров хочет полностью продать клуб Brooklyn Nets - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось о планах Прохорова привлечь в клуб миноритарного партнера, продав ему до 49% акций, при этом сохранив контроль в Brooklyn Nets ради усиления «присутствия команды в Нью-Йорке. Однако этого ему сделать не удалось. Теперь бизнесмен рассчитывает продать контрольный пакет в два этапа — продать миноритарный пакет, а затем предложить купить весь клуб за короткий период времени.

Инсайдеры полагают, что таким образом бизнесмен хочет «сохранить лицо», являясь партнером двухступенчатой сделки. За сделку Прохоров может выручить не менее $2 млрд.

Как сообщили изданию источники, предложением заинтересовался вице-президент Alibaba Джо Цай, однако данную информацию опровергает представитель бизнесмена. В баскетбольном клубе давать комментарии по этому поводу отказались.

Ранее портал iz.ru публиковал мнение центрового сборной России по баскетболу Тимофея Мозгова о победном матче с вице-чемпионами Олимпийских игр 2016 года командой Сербии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Многие команды заинтересованы в пике «Кливленда», полученном при обмене Ирвинга

Многие команды заинтересованы в пике «Кливленда», полученном при обмене Ирвинга

Многие клубы НБА заинтересованы в пике первого раунда драфта-2018, который «Кливленд Кавальерс» получил при обмене разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс», сообщает Cleveland Plain Dealer.
Еще 7 новостей  Все новости

Спортивные выходные с «Известиями»

Александр Павленко: «Молодым футболистам нужно больше мечтать»

Премьер-лига выходит из отпуска

«Динамо» постарается взять реванш у ЦСКА