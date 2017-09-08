СМИ: Прохоров хочет полностью продать клуб Brooklyn Nets

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Ранее сообщалось о планах Прохорова привлечь в клуб миноритарного партнера, продав ему до 49% акций, при этом сохранив контроль в Brooklyn Nets ради усиления «присутствия команды в Нью-Йорке . Однако этого ему сделать не удалось. Теперь бизнесмен рассчитывает продать контрольный пакет в два этапа — продать миноритарный пакет, а затем предложить купить весь клуб за короткий период времени.

Инсайдеры полагают, что таким образом бизнесмен хочет «сохранить лицо», являясь партнером двухступенчатой сделки. За сделку Прохоров может выручить не менее $2 млрд.

Как сообщили изданию источники, предложением заинтересовался вице-президент Alibaba Джо Цай, однако данную информацию опровергает представитель бизнесмена. В баскетбольном клубе давать комментарии по этому поводу отказались.