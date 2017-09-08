СМИ: Прохоров хочет полностью продать клуб Brooklyn Nets
Михаил Прохоров намерен продать контрольный пакет баскетбольного клуба Brooklyn Nets. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники.
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Ранее сообщалось о планах Прохорова привлечь в клуб миноритарного партнера, продав ему до 49% акций, при этом сохранив контроль в Brooklyn Nets ради усиления «присутствия команды в
Инсайдеры полагают, что таким образом бизнесмен хочет «сохранить лицо», являясь партнером двухступенчатой сделки. За сделку Прохоров может выручить не менее $2 млрд.
Как сообщили изданию источники, предложением заинтересовался
Ранее портал iz.ru публиковал мнение центрового сборной России по баскетболу Тимофея Мозгова о победном матче с
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