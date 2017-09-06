Многие команды заинтересованы в пике «Кливленда», полученном при обмене Ирвинга

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Отмечается, что ряд команд уже сделали предложение «Кливленду». На данный момент неизвестно, заинтересован ли клуб из Огайо в обмене своего права выбора в первом раунде следующего драфта.



Напомним, что ценность пика будет зависеть от выступления «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Ожидается, что он попадёт в первую пятёрку драфта.