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6 сентября 2017, 13:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Многие команды заинтересованы в пике «Кливленда», полученном при обмене Ирвинга

Многие клубы НБА заинтересованы в пике первого раунда драфта-2018, который «Кливленд Кавальерс» получил при обмене разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс», сообщает Cleveland Plain Dealer.

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Отмечается, что ряд команд уже сделали предложение «Кливленду». На данный момент неизвестно, заинтересован ли клуб из Огайо в обмене своего права выбора в первом раунде следующего драфта.

Напомним, что ценность пика будет зависеть от выступления «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Ожидается, что он попадёт в первую пятёрку драфта.
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