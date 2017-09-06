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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30914700/
6 сентября 2017, 12:30 | Баскетбол: НБА | ИА REGNUM

Баскетбольный клуб Houston Rockets продан за рекордные $2,2 млрд

Новым владельцем клуба стал ресторатор Тильман Фертитта.

Новым владельцем клуба стал ресторатор <span class=error>Тильман</span> <span class=error>Фертитта</span>. Увеличить
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Официальный представитель американского бизнесмена Лесли Александра подтвердил информацию о продаже баскетбольного клуба Houston Rockets новому владельцу Тильману Фертитте. 60-летний ресторатор согласился заплатить за команду рекордные $2,2 млрд. Предыдущий владелец Лесли Александр приобрел Houston Rockets в 1993 году всего за $85 млн.

Слухи о готовящейся продаже Houston Rockets появились в СМИ еще несколько месяцев назад. Потенциальным покупателем был назван самый известный китайский баскетболист Яо Мин, который ранее выступал за Houston Rockets, однако в последний момент гражданин КНР отказался от сделки, пишет «Чжунго жибао».

Продажа Houston Rockets установила сразу несколько рекордов, ранее самым дорогим баскетбольным клубом считался Los Angeles Clippers, который был приобретен Стивом Баллмером за $2 млрд. Предыдущий владелец Лесли Александр приобрел Houston Rockets в 1993 году всего за $85 млн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 1993 году Фертитта был готов заплатить за Houston Rockets $81 млн, однако клуб достался Александру, который согласился на сумму $85 млн.
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