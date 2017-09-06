«Орландо» представил форму на сезон-2017/18
«Орландо Мэджик» на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» представил два комплекта формы на сезон-2017/18.
Домашний комплект выполнен в белом цвете, а гостевой — в синем.
В прошлом сезоне «Орландо» добыл 29 побед. Команда закончила регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. На драфте у «Мэджик» был шестой пик, который они использовали, чтобы выбрать форварда Джонатана Айзека.
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