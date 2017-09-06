«Орландо» представил форму на сезон-2017/18

Домашний комплект выполнен в белом цвете, а гостевой — в синем.



В прошлом сезоне «Орландо» добыл 29 побед. Команда закончила регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. На драфте у «Мэджик» был шестой пик, который они использовали, чтобы выбрать форварда Джонатана Айзека.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New threads. Elite design. Classic look.<br><br>Introducing the Orlando Magic Association and Nike jerseys. This is just the beginning… <a href="https://twitter.com/hashtag/PureMagic?src=hash">#PureMagic</a> <a href="https://t.co/gZOz5XElA0">pic.twitter.com/gZOz5XElA0</a></p>— Orlando Magic (@OrlandoMagic) <a href="https://twitter.com/OrlandoMagic/status/905113374366867458">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>