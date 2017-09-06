Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30913144/
6 сентября 2017, 10:49 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Орландо» представил форму на сезон-2017/18

«Орландо Мэджик» на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» представил два комплекта формы на сезон-2017/18.

Домашний комплект выполнен в белом цвете, а гостевой — в синем.

В прошлом сезоне «Орландо» добыл 29 побед. Команда закончила регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. На драфте у «Мэджик» был шестой пик, который они использовали, чтобы выбрать форварда Джонатана Айзека.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп