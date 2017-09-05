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5 сентября 2017, 18:58 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Хьюстон» будет продан бизнесмену из Техаса более чем за 2 миллиарда долларов

Руководство «Хьюстона» приняло решение о продаже клуба, информирует пресс-служба «Рокитс».

Руководство Хьюстона приняло решение о продаже клуба. Увеличить
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Новым владельцем «ракет» станет миллиардер из Техаса Тилман Фертитта. О сумме сделки не сообщается.

По неофициальной информации бизнесмен заплатит 2 миллиарда долларов. Напомним, что бывший владелец «Хьюстона» Лесли Александер купил клуб в 1993 году за 85 миллионов долларов.

В минувшем сезоне «Рокитс» дошли до полуфинала Западной конференции, где в шести матчах проиграли «Сан-Антонио» (2−4).
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