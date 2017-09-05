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5 сентября 2017, 17:54 | Баскетбол: НБА | ТАСС

СМИ: Клуб НБА «Хьюстон» будет продан миллиардеру из Техаса

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» будет продан владельцу сети ресторанов в Техасе миллиардеру Тилману Фертитте. Об этом сообщает телекомпания KRIV-TV.

СМИ: Клуб НБА Хьюстон будет продан миллиардеру из Техаса - Фото Увеличить
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По данным газеты Houston Cronical, стоимость сделки превысит $2 млрд. Официально о сделке может быть объявлено во вторник.

Лесли Александер, владеющий клубом с 1993 года, выставил его на продажу в июле. Журнал Forbes оценивает клуб в $1,65 млрд.

60-летний Фертита является председателем правления и генеральным директором компании Landry’s Inc., а также владельцем Golden Nugget Casinos.

Клуб, первоначально называвшийся «Сан-Диего Рокетс», был основан в 1967 году в Сан-Диего, а в 1971 году он был переведен в Хьюстон. Он выступает в Западной конференции НБА, его домашняя арена — Toyota Center в центре Хьюстона.
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