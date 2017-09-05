СМИ: Клуб НБА «Хьюстон» будет продан миллиардеру из Техаса

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По данным газеты Houston Cronical, стоимость сделки превысит $2 млрд. Официально о сделке может быть объявлено во вторник.

Лесли Александер, владеющий клубом с 1993 года, выставил его на продажу в июле. Журнал Forbes оценивает клуб в $1,65 млрд.

60-летний Фертита является председателем правления и генеральным директором компании Landry’s Inc., а также владельцем Golden Nugget Casinos.