Уэйд может продолжить карьеру в «Майами», «Кливленде» или Лос-Анджелесе

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Сейчас Уэйд и руководство «Чикаго» ведут переговоры о выкупе контракта, который рассчитан до конца сезона-2017/18.



В минувшем регулярном чемпионате 35-летний защитник принял участие в 60 матчах. Дуэйн проводил на паркете по 29,9 минуты, набирал по 18,3 очка, собирал по 4,5 подбора, отдавал по 3,8 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру.