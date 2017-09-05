Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30901026/
5 сентября 2017, 11:29 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэйд может продолжить карьеру в «Майами», «Кливленде» или Лос-Анджелесе

В услугах атакующего защитника «Чикаго Буллз» Дуэйна Уэйда заинтересованы «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и один клуб из Лос-Анджелеса, сообщает Майами Геральд.

В услугах атакующего защитника Чикаго <span class=error>Буллз</span> <span class=error>Дуэйна</span> <span class=error>Уэйда</span> заинтересованы Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> Майами Хит и один клуб из <nobr>Лос-Анджелеса</nobr> сообщает Майами <span class=error>Геральд</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сейчас Уэйд и руководство «Чикаго» ведут переговоры о выкупе контракта, который рассчитан до конца сезона-2017/18.

В минувшем регулярном чемпионате 35-летний защитник принял участие в 60 матчах. Дуэйн проводил на паркете по 29,9 минуты, набирал по 18,3 очка, собирал по 4,5 подбора, отдавал по 3,8 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп