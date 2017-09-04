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4 сентября 2017, 9:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Лавар Болл: Леброн Джеймс перейдёт в «Лейкерс»

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, уверен, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс следующим летом присоединится к калифорнийскому клубу.

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«Уверяю вас, он бы отлично подошёл, и поэтому Леброн перейдёт в «Лейкерс». Что ему делать в «Кавальерс»? Он хочет быть суперзвездой в суперзвёздном клубе. Я говорю только правду, так что всё так и будет. Он скажет: «Я пришёл в «Майами» и завоевал титул. Затем я сделал это для родного города. Теперь пришло время стать единственным, кто выиграл титул с тремя разными командами», — приводит слова Болла NBC Sports.
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