Лавар Болл: Леброн Джеймс перейдёт в «Лейкерс»

«Уверяю вас, он бы отлично подошёл, и поэтому Леброн перейдёт в «Лейкерс». Что ему делать в «Кавальерс»? Он хочет быть суперзвездой в суперзвёздном клубе. Я говорю только правду, так что всё так и будет. Он скажет: «Я пришёл в «Майами» и завоевал титул. Затем я сделал это для родного города. Теперь пришло время стать единственным, кто выиграл титул с тремя разными командами», — приводит слова Болла NBC Sports.