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3 сентября 2017, 14:41 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Амаре Стадемайр завершил игровую карьеру

Мощный форвард Амаре Стадемайр объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет, написав сообщение в своём микроблоге в социальной сети «Инстаграм».

Стадемайр был выбран под девятым номером на драфте 2002 года. Он провёл 14 сезонов в НБА за «Финикс Санс», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит», набирая по 18,9 очка и совершая по 7,8 подбора в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывая в актив по 18,7 очка и 7,4 подбора в плей-офф. В его послужном списке в НБА значатся звание лучшего новичка сезона, включение в первую символическую пятёрку сезона, шесть приглашений на Матч звёзд, а также бронзовая медаль Олимпийских игр — 2004 в составе сборной США.

Минувший сезон Стадемайр отыграл за «Хапоэль» из Иерусалима и в его составе стал чемпионом и обладателем Кубка Лиги Израиля.
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