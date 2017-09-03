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3 сентября 2017, 14:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Проект, в который инвестировал Энтони, закрылся после обвинений в обмане

Проект по производству натуральных соков в домашних условиях, одним из инвесторов которого была компания форварда «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, закрылся после обвинений в обмане покупателей, сообщает Crunch Base.

Проект по производству натуральных соков в домашних условиях одним из инвесторов которого была компания форварда Нью-Йорк <span class=error>Никс</span> <span class=error>Кармело</span> <span class=error>Энтони</span> закрылся после обвинений в обмане покупателей сообщает Crunch <span class=error>Base</span>. Увеличить
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Компания предлагала потребителям комплект из пакетов с сырьём для производства натуральных соков и специальной машины-пресса стоимость $ 400, которая якобы с использованием высоких технологий выдавливала из пакетов сок. Причём пакеты продавались только после покупки машины. Однако, как выяснилось, сок, выдавленный из пакета руками, ничем не отличался от произведённого машиной.
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