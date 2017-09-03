Проект, в который инвестировал Энтони, закрылся после обвинений в обмане

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Компания предлагала потребителям комплект из пакетов с сырьём для производства натуральных соков и специальной машины-пресса стоимость $ 400, которая якобы с использованием высоких технологий выдавливала из пакетов сок. Причём пакеты продавались только после покупки машины. Однако, как выяснилось, сок, выдавленный из пакета руками, ничем не отличался от произведённого машиной.