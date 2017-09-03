Проект, в который инвестировал Энтони, закрылся после обвинений в обмане
Проект по производству натуральных соков в домашних условиях, одним из инвесторов которого была компания форварда «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, закрылся после обвинений в обмане покупателей, сообщает Crunch Base.
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Компания предлагала потребителям комплект из пакетов с сырьём для производства натуральных соков и специальной
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