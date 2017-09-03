Баскетболист Харден пожертвует $1 млн на ликвидацию последствий урагана «Харви» в Хьюстоне

Харден сделал свое заявление на совместной пресс-конференции с мэром Хьюстона Сильвестром Тернером.

«Хьюстон — мой дом, — сказал баскетболист. — Я собираюсь пожертвовать миллион долларов городу и людям, которые в этом нуждаются, чтобы сделать Хьюстон сильнее».

Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года. С тех пор он пять раз участвовал в матче всех звезд НБА. В это межсезонье атакующий защитник продлил контракт с клубом на четыре года за рекордные для лиги $228 млн.

Ранее владелец клуба НБА «Хьюстон» Лесли Александер пожертвовал пострадавшим от шторма $10 млн, еще $1 млн выделит профсоюз игроков лиги.

Ураган «Харви», обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа, стал самым мощным в США за последние 12 лет. До сих пор многие пострадавшие районы остаются затопленными. По данным телеканала CNN, жертвами «Харви» стали не менее 50 человек.