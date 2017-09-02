Джеймс может объединиться с Уэстбруком в «Лейкерс»
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс хотел бы выступать с разыгрывающим защитником «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком за один клуб, сообщает Bleacher Report.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отмечается, что Джеймс попытается убедить Уэстбрука присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс», если следующим летом сам подпишет контракт с 16-кратными чемпионами НБА.
Ранее сообщалось, что Леброн заинтересован в подписании соглашения с «Лейкерс». Следующим летом у Уэстбрука и Джеймса будет возможность стать неограниченно свободными агентами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter