Джеймс может объединиться с Уэстбруком в «Лейкерс»

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Отмечается, что Джеймс попытается убедить Уэстбрука присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс», если следующим летом сам подпишет контракт с 16-кратными чемпионами НБА.



Ранее сообщалось, что Леброн заинтересован в подписании соглашения с «Лейкерс». Следующим летом у Уэстбрука и Джеймса будет возможность стать неограниченно свободными агентами.