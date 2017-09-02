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2 сентября 2017, 14:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс может объединиться с Уэстбруком в «Лейкерс»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс хотел бы выступать с разыгрывающим защитником «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком за один клуб, сообщает Bleacher Report.

Форвард Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс хотел бы выступать с разыгрывающим защитником Оклахома-Сити <span class=error>Тандер</span> <span class=error>Расселлом</span> Уэстбруком за один клуб сообщает Bleacher Report. Увеличить
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Отмечается, что Джеймс попытается убедить Уэстбрука присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс», если следующим летом сам подпишет контракт с 16-кратными чемпионами НБА.

Ранее сообщалось, что Леброн заинтересован в подписании соглашения с «Лейкерс». Следующим летом у Уэстбрука и Джеймса будет возможность стать неограниченно свободными агентами.
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