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30 августа 2017, 14:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» и «Бостон» начали переговоры о завершении обмена с участием Ирвинга

«Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс» начали переговоры о завершении обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга на разыгрывающего Айзею Томаса, лёгкого форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор первого раунда драфта 2018 года, полученный от «Бруклин Нетс», сообщает ESPN.

Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> и Бостон <span class=error>Селтикс</span> начали переговоры о завершении обмена разыгрывающего <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинга</span> на разыгрывающего <span class=error>Айзею</span> Томаса лёгкого форварда <span class=error>Джея</span> <span class=error>Краудера</span> центрового <span class=error>Анте</span> <span class=error>Жижича</span> и выбор первого раунда <span class=error>драфта</span> 2018 года полученный от <span class=error>Бруклин</span> <span class=error>Нетс</span> сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Поскольку медицинское обследование Томаса выявило серьёзные последствия травмы бедра, «Кливленд» хочет получить от «Бостона» дополнительную компенсацию. Ею может стать ещё один выбор первого раунда или выбор второго раунда будущих драфтов.
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