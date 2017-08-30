«Кливленд» и «Бостон» начали переговоры о завершении обмена с участием Ирвинга
«Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс» начали переговоры о завершении обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга на разыгрывающего Айзею Томаса, лёгкого форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор первого раунда драфта 2018 года, полученный от «Бруклин Нетс», сообщает ESPN.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поскольку медицинское обследование Томаса выявило серьёзные последствия травмы бедра, «Кливленд» хочет получить от «Бостона» дополнительную компенсацию. Ею может стать ещё один выбор первого раунда или выбор второго раунда будущих драфтов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter