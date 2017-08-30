НБА и профсоюз игроков лиги пожертвовали пострадавшим в результате шторма $1 млн
ТАСС, 30 августа. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги сделали пожертвование в размере $1 млн на организацию помощи пострадавшим в результате шторма «Харви» в Хьюстоне и иных населенных пунктах в американском штате Техас. Об этом сообщает
пресс-служба профсоюза.
«Наши мысли в настоящее время пребывают с Хьюстоном и другими городами, пострадавшими от шторма “Харви”, — говорится в сообщении. — НБА и профсоюз жертвуют миллион долларов организациям, которые оказывают помощь пострадавшим от стихийного бедствия в регионе».
Обрушившийся на Техас в ночь на субботу «Харви» — самый мощный шторм в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории «Катрина» ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. Сейчас «Харви» медленно смещается на
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