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30 августа 2017, 10:47 | Баскетбол: НБА | ТАСС

НБА и профсоюз игроков лиги пожертвовали пострадавшим в результате шторма $1 млн

ТАСС, 30 августа. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги сделали пожертвование в размере $1 млн на организацию помощи пострадавшим в результате шторма «Харви» в Хьюстоне и иных населенных пунктах в американском штате Техас. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза.

«Наши мысли в настоящее время пребывают с Хьюстоном и другими городами, пострадавшими от шторма “Харви”, — говорится в сообщении. — НБА и профсоюз жертвуют миллион долларов организациям, которые оказывают помощь пострадавшим от стихийного бедствия в регионе».

Обрушившийся на Техас в ночь на субботу «Харви» — самый мощный шторм в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории «Катрина» ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. Сейчас «Харви» медленно смещается на северо-восток и находится преимущественно над Мексиканским заливом. Жертвами шторма стали 30 человек.
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